Fête de la Rubatée Lajoux

Lajoux Jura
Samedi 8 août et dimanche 9 août
Programme SAMEDI 16h Baby-foot Géant par équipeÀ partir de 19h Repas champêtre Concert suivie d’une Soirée DJDIMANCHE 10h Cross de la Rubatée Verte 9kmÀ partir de 14h Grand Jeu sur piscine par équipeJeux et stands animation Loto BouseRepas ChampêtreStands crêpes et gâteauxÀ partir de 19h Repas champêtre Concert suivi d’une soirée DJ22h: Feux d’artifice de clôtureBuvette non-stop .
Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté
