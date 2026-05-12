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Ciné-échange La nouvelle aventure mobile Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux

Ciné-échange La nouvelle aventure mobile Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Maison du Parc du Haut-Jura

Adresse : 29 Lieu-dit Le Village

Ville : 39310 Lajoux

Département : Jura

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Lajoux

Ciné-échange La nouvelle aventure mobile

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11 21:30:00

Date(s) :
2026-06-11

Suivez le vélo-reporter Jérôme Zindy à travers la France rurale au guidon d’un ”véli”, véhicule mi-vélo mi-voiture électrique. Entre rencontres et découvertes, ce film explore une mobilité plus durable, accessible et ”made in France”.
Age min 10 ans
Durée 1h30
Inscription obligatoire.   .

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27  accueil@parc-haut-jura.fr

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English : Ciné-échange La nouvelle aventure mobile

L’événement Ciné-échange La nouvelle aventure mobile Lajoux a été mis à jour le 2026-05-12 par PARC DU HAUT JURA

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