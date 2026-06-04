”Cabane libre” de Alpes Là Maison du Parc Lajoux
”Cabane libre” de Alpes Là Maison du Parc Lajoux vendredi 10 juillet 2026.
Lajoux
”Cabane libre” de Alpes Là
Maison du Parc 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10 22:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Rencontre avec les membres de l’association Tous à Poêle, présentation du chantier participatif et projection d’un film sur le monde merveilleux des cabanes de montagne.
Durée 1h15 .
Maison du Parc 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr
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English : ”Cabane libre” de Alpes Là
L’événement ”Cabane libre” de Alpes Là Lajoux a été mis à jour le 2026-06-04 par PARC DU HAUT JURA