”Cabane libre” de Alpes Là Maison du Parc Lajoux

Lajoux

”Cabane libre” de Alpes Là

Maison du Parc 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Rencontre avec les membres de l’association Tous à Poêle, présentation du chantier participatif et projection d’un film sur le monde merveilleux des cabanes de montagne.

Durée 1h15 .

Maison du Parc 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

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English : ”Cabane libre” de Alpes Là

L’événement ”Cabane libre” de Alpes Là Lajoux a été mis à jour le 2026-06-04 par PARC DU HAUT JURA