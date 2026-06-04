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”Cabane libre” de Alpes Là Maison du Parc Lajoux

”Cabane libre” de Alpes Là Maison du Parc Lajoux vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Maison du Parc

Adresse : 29 Lieu-dit Le Village

Ville : 39310 Lajoux

Département : Jura

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Lajoux

”Cabane libre” de Alpes Là

Maison du Parc 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Rencontre avec les membres de l’association Tous à Poêle, présentation du chantier participatif et projection d’un film sur le monde merveilleux des cabanes de montagne.
Durée 1h15   .

Maison du Parc 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27  accueil@parc-haut-jura.fr

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English : ”Cabane libre” de Alpes Là

L’événement ”Cabane libre” de Alpes Là Lajoux a été mis à jour le 2026-06-04 par PARC DU HAUT JURA

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