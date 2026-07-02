Ciné plein-air ”Sauvage le chamois, l’aigle et le loup” Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux

jeudi 6 août 2026 · Maison du Parc du Haut-Jura · Lajoux

Informations pratiques

Lajoux

Ciné plein-air ”Sauvage le chamois, l’aigle et le loup”

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Pendant 10 ans, les 3 cinéastes (Véronique, Anne et Erik Lapied) ont filmé des instants rares au cœur des Alpes la course d’un chamois sur une arête, le vol majestueux de l’aigle, l’ombre furtive du loup. Une ode sensible à la vie sauvage, entre fragilité, puissance et poésie.

Plaid / couverture à prévoir.

Durée 1h, tous publics. .

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

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English : Ciné plein-air ”Sauvage le chamois, l’aigle et le loup”

L’événement Ciné plein-air ”Sauvage le chamois, l’aigle et le loup” Lajoux a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA