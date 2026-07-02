Informations pratiques

Lajoux

Partageons la nature… sans laisser de traces !

29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:30:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Lors de cette balade ”Quiétude attitude”, apprenez à mieux cohabiter avec la faune, la flore et les autres usagers (agriculteurs, patous, bûcherons…).

Age minimum 6 ans .

29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

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English : Partageons la nature… sans laisser de traces !

L’événement Partageons la nature… sans laisser de traces ! Lajoux a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA