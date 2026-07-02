Partageons la nature… sans laisser de traces ! Lajoux
vendredi 7 août 2026 · Lajoux
Informations pratiques
Lajoux
Partageons la nature… sans laisser de traces !
29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Lors de cette balade ”Quiétude attitude”, apprenez à mieux cohabiter avec la faune, la flore et les autres usagers (agriculteurs, patous, bûcherons…).
Age minimum 6 ans .
29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr
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English : Partageons la nature… sans laisser de traces !
L’événement Partageons la nature… sans laisser de traces ! Lajoux a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA
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