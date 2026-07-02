Atelier “Fresque du Climat” Lajoux
jeudi 13 août 2026 · Lajoux
Informations pratiques
Lajoux
Atelier “Fresque du Climat”
29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 16:00:00
fin : 2026-08-13 19:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Un atelier collaboratif et ludique animé par Xavier Thévenard et Thomas Michaud pour mieux comprendre les mécanismes du changement climatique. À travers une approche visuelle et interactive, vous identifierez collectivement les causes, les impacts et les solutions pour agir à votre échelle.
Durée 3h .
29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr
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English : Atelier “Fresque du Climat”
L’événement Atelier “Fresque du Climat” Lajoux a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA
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