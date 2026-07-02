Informations pratiques

Lajoux

Atelier “Fresque du Climat”

29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 16:00:00

fin : 2026-08-13 19:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Un atelier collaboratif et ludique animé par Xavier Thévenard et Thomas Michaud pour mieux comprendre les mécanismes du changement climatique. À travers une approche visuelle et interactive, vous identifierez collectivement les causes, les impacts et les solutions pour agir à votre échelle.

Durée 3h .

29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

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English : Atelier “Fresque du Climat”

L’événement Atelier “Fresque du Climat” Lajoux a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA