Ciné plein-air ”Courir sur l’Océan” Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux

Informations pratiques

Lajoux

Ciné plein-air ”Courir sur l’Océan”

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Dans ce documentaire, l’effort se mêle à la poésie du voyage. Xavier Thévenard embarque avec un équipage atypique pour une aventure à la voile entre les îles bretonnes. Pendant 6 jours, ils alternent navigation, trail et musique. Sans quête de performance ni record, le groupe vit le sport d’une autre façon plus lente, plus humaine, plus harmonieuse.

Durée 1h

Age minimum 14 ans .

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

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English : Ciné plein-air ”Courir sur l’Océan”

L’événement Ciné plein-air ”Courir sur l’Océan” Lajoux a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA