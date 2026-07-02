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Ciné plein-air ”Courir sur l’Océan” Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux

jeudi 13 août 2026 · Maison du Parc du Haut-Jura · Lajoux

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Maison du Parc du Haut-Jura
Adresse
29 Lieu-dit Le Village
Ville
39310 Lajoux
Département
Jura
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Lajoux

Ciné plein-air ”Courir sur l’Océan”

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Dans ce documentaire, l’effort se mêle à la poésie du voyage. Xavier Thévenard embarque avec un équipage atypique pour une aventure à la voile entre les îles bretonnes. Pendant 6 jours, ils alternent navigation, trail et musique. Sans quête de performance ni record, le groupe vit le sport d’une autre façon plus lente, plus humaine, plus harmonieuse.
Durée 1h
Age minimum 14 ans   .

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27  accueil@parc-haut-jura.fr

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English : Ciné plein-air ”Courir sur l’Océan”

L’événement Ciné plein-air ”Courir sur l’Océan” Lajoux a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA

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