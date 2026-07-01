Nordicité.s Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux
jeudi 16 juillet 2026 · Maison du Parc du Haut-Jura · Lajoux
Informations pratiques
Lajoux
Nordicité.s
Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-07-16
Camille Conrad-Rasseneur est partie à la rencontre des mémoires nordiques du massif sur la Grande Traversée du Jura, une itinérance artistique de 200 km à ski et à pied. Cet été, l’artiste-plasticienne, investit le grenier fort de la Maison du Parc pour retransmettre les récits et les traces collectés au cours de sa traversée de Le Locle à Giron, en proposant une lecture sensible de nos liens au territoire.
Exposition d’un projet de recherche et de création soutenu par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et le Parc. .
Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr
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English : Nordicité.s
L’événement Nordicité.s Lajoux a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA
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