Nordicité.s Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux

Informations pratiques

Lajoux

Nordicité.s

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-07-16

Camille Conrad-Rasseneur est partie à la rencontre des mémoires nordiques du massif sur la Grande Traversée du Jura, une itinérance artistique de 200 km à ski et à pied. Cet été, l’artiste-plasticienne, investit le grenier fort de la Maison du Parc pour retransmettre les récits et les traces collectés au cours de sa traversée de Le Locle à Giron, en proposant une lecture sensible de nos liens au territoire.

Exposition d’un projet de recherche et de création soutenu par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et le Parc. .

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

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English : Nordicité.s

L’événement Nordicité.s Lajoux a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA