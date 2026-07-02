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AGENDA · Lajoux

Fête des 40 ans du Parc Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux

samedi 12 septembre 2026 · Maison du Parc du Haut-Jura · Lajoux

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison du Parc du Haut-Jura
Adresse
29 Lieu-dit Le Village
Ville
39310 Lajoux
Département
Jura
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Lajoux

Fête des 40 ans du Parc

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Tout au long de la journée, de nombreuses sorties nature et balades sont proposées, ainsi qu’un marché de producteurs locaux avec restauration sur place. Le Parc et ses partenaires animeront un marché aux initiatives, avec stands et animations ludiques. Des démonstrations de savoir faire artisanaux et des mini conférences rythmeront la journée, complétées par du théâtre d’improvisation, des spectacles, avant un concert festif de clôture.   .

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27  accueil@parc-haut-jura.fr

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English : Fête des 40 ans du Parc

L’événement Fête des 40 ans du Parc Lajoux a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA

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