Fête des 40 ans du Parc Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux
samedi 12 septembre 2026 · Maison du Parc du Haut-Jura · Lajoux
Informations pratiques
Lajoux
Fête des 40 ans du Parc
Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Tout au long de la journée, de nombreuses sorties nature et balades sont proposées, ainsi qu’un marché de producteurs locaux avec restauration sur place. Le Parc et ses partenaires animeront un marché aux initiatives, avec stands et animations ludiques. Des démonstrations de savoir faire artisanaux et des mini conférences rythmeront la journée, complétées par du théâtre d’improvisation, des spectacles, avant un concert festif de clôture. .
Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête des 40 ans du Parc
L’événement Fête des 40 ans du Parc Lajoux a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA
À voir aussi à Lajoux (Jura)
- ”Cabane libre” de Alpes Là Maison du Parc Lajoux 10 juillet 2026
- Nordicité.s Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux 16 juillet 2026
- Ciné plein-air ”Sauvage le chamois, l’aigle et le loup” Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux 6 août 2026
- Fête de la Rubatée Lajoux 8 août 2026