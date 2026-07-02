Fête des 40 ans du Parc Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux

Informations pratiques

Lajoux

Fête des 40 ans du Parc

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Tout au long de la journée, de nombreuses sorties nature et balades sont proposées, ainsi qu’un marché de producteurs locaux avec restauration sur place. Le Parc et ses partenaires animeront un marché aux initiatives, avec stands et animations ludiques. Des démonstrations de savoir faire artisanaux et des mini conférences rythmeront la journée, complétées par du théâtre d’improvisation, des spectacles, avant un concert festif de clôture. .

Maison du Parc du Haut-Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

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English : Fête des 40 ans du Parc

L’événement Fête des 40 ans du Parc Lajoux a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA