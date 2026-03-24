Festival de Musique du Haut-Jura Transhumance musicale LAJOUX Ferme de Bastien Lajoux
Festival de Musique du Haut-Jura Transhumance musicale LAJOUX Ferme de Bastien Lajoux lundi 25 mai 2026.
Festival de Musique du Haut-Jura Transhumance musicale
LAJOUX Ferme de Bastien 22 Qur le Village Lajoux Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Le 25 mai 2026 Départ à 9h30 de la ferme de Bastien
Cette mise à l’honneur est une opportunité pour les acteurs du pastoralisme de mettre en lumière les savoir-faire, les pratiques spécifiques liées à leur activité et l’intérêt qu’elles présentent pour les systèmes d’élevage et les territoires.
Dans le cadre de l’année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux proclamée par les Nations Unies.
Ensemble Artifices
Alice Julien-Laferrière, violon et conception
Birgit Bornauw, musette, cornemuses, violon et danse
Nicolas Flodrops, flûtes et cornemuse
Et Tulipe, Philipinne, Pastèque, Molène, Prairie…
En collaboration avec le Parc naturel régional du Haut-Jura, la bibliothèque populaire de Lajoux et Bastien Goudeseune, agriculteur à Lajoux
Lieu de rendez-vous Ferme de Bastien 22 le village
Concert maintenu en cas de pluie
Pique-nique tiré du sac
Gratuit | Réservation obligatoire .
LAJOUX Ferme de Bastien 22 Qur le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival de Musique du Haut-Jura Transhumance musicale
L’événement Festival de Musique du Haut-Jura Transhumance musicale Lajoux a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE