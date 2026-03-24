Festival de Musique du Haut-Jura Transhumance musicale LAJOUX Ferme de Bastien Lajoux

Festival de Musique du Haut-Jura Transhumance musicale

LAJOUX Ferme de Bastien 22 Qur le Village Lajoux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Le 25 mai 2026 Départ à 9h30 de la ferme de Bastien

Cette mise à l’honneur est une opportunité pour les acteurs du pastoralisme de mettre en lumière les savoir-faire, les pratiques spécifiques liées à leur activité et l’intérêt qu’elles présentent pour les systèmes d’élevage et les territoires.

Dans le cadre de l’année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux proclamée par les Nations Unies.

Ensemble Artifices

Alice Julien-Laferrière, violon et conception

Birgit Bornauw, musette, cornemuses, violon et danse

Nicolas Flodrops, flûtes et cornemuse

Et Tulipe, Philipinne, Pastèque, Molène, Prairie…

En collaboration avec le Parc naturel régional du Haut-Jura, la bibliothèque populaire de Lajoux et Bastien Goudeseune, agriculteur à Lajoux

Lieu de rendez-vous Ferme de Bastien 22 le village

Concert maintenu en cas de pluie

Pique-nique tiré du sac

Gratuit | Réservation obligatoire .

LAJOUX Ferme de Bastien 22 Qur le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival de Musique du Haut-Jura Transhumance musicale

L’événement Festival de Musique du Haut-Jura Transhumance musicale Lajoux a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE