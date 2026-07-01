Douceurs paysagères Sortie photo Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux
jeudi 16 juillet 2026 · Maison du Parc du Haut-Jura · Lajoux
Informations pratiques
Lajoux
Douceurs paysagères Sortie photo
Maison du Parc du Haut-Jura 29 Qur le Village Lajoux Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Lors d’une sortie en forêt, Julien Arbez, photographe naturaliste, vous apprend à jouer avec les textures et la lumière pour créer des photos douces et harmonieuses.
Age minimum 7 ans .
Maison du Parc du Haut-Jura 29 Qur le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr
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English : Douceurs paysagères Sortie photo
L’événement Douceurs paysagères Sortie photo Lajoux a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA
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