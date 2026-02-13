BJ8 CSO ET HUNTER ROUTE DE FEUMUSSON Yvré-l’Évêque

BJ8 CSO ET HUNTER

ROUTE DE FEUMUSSON Pôle européen du Cheval Yvré-l’Évêque Sarthe

Début : 2026-03-27 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-27

Prochainement au Pôle Européen du Cheval…

Concours CSO & Hunter du 27 au 29 Mars 2026 Pôle Européen du Cheval .

ROUTE DE FEUMUSSON Pôle européen du Cheval Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 66 93 contact@pec-lemans.com

English :

Coming soon to the Pôle Européen du Cheval…

