Bla Bla Compagnie centre d’expression culturelle Blesle

Informations pratiques

Blesle

Bla Bla Compagnie

centre d’expression culturelle Rue Bonale Blesle Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 17:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Bla Bla Compagnie présente Le Malade Imaginaire d’à peu près Molière

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centre d’expression culturelle Rue Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 76 blesle@ot-brioude.fr

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English :

Bla Bla Compagnie presents *The Imaginary Invalid* by Molière (or thereabouts)

L’événement Bla Bla Compagnie Blesle a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne