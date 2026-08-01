Bla Bla Compagnie centre d’expression culturelle Blesle
dimanche 23 août 2026 · centre d'expression culturelle · Blesle
Informations pratiques
Blesle
Bla Bla Compagnie
centre d’expression culturelle Rue Bonale Blesle Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Bla Bla Compagnie présente Le Malade Imaginaire d’à peu près Molière
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centre d’expression culturelle Rue Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 02 76 blesle@ot-brioude.fr
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English :
Bla Bla Compagnie presents *The Imaginary Invalid* by Molière (or thereabouts)
L’événement Bla Bla Compagnie Blesle a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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