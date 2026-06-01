Plourivo

Blabladrive Pièce de théâtre

Salle des fêtes Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association Coup de théâtre de Plouëc du Trieux, invitée par l’association Entre guillemots de Plourivo, jouera sa pièce de théâtre Blabladrive de Jérôme Paquatte est une comédie joyeuse racontant un covoiturage peu ordinaire entre trois femmes aussi différentes que délirantes. Rires assurés. .

Salle des fêtes Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 78 77 12

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English :

L’événement Blabladrive Pièce de théâtre Plourivo a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol