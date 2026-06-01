Blabladrive Pièce de théâtre Plourivo
Blabladrive Pièce de théâtre Plourivo samedi 20 juin 2026.
Plourivo
Blabladrive Pièce de théâtre
Salle des fêtes Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’association Coup de théâtre de Plouëc du Trieux, invitée par l’association Entre guillemots de Plourivo, jouera sa pièce de théâtre Blabladrive de Jérôme Paquatte est une comédie joyeuse racontant un covoiturage peu ordinaire entre trois femmes aussi différentes que délirantes. Rires assurés. .
Salle des fêtes Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 78 77 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Blabladrive Pièce de théâtre Plourivo a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Plourivo (Côtes-d'Armor)
- Marché gourmand Fête de la musique Route de Frynaudour Penhoat Plourivo 20 juin 2026
- Ludo Nature à la Maison de l’estuaire Maison de l’estuaire Plourivo 24 juin 2026
- Famille des bois Plourivo 8 juillet 2026
- Les Tribus buissonnières Plourivo 15 juillet 2026
- Les Tribus buissonnières Plourivo 29 juillet 2026