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Black Stories Impro, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

vendredi 2 octobre 2026 · Pavillon blanc Henri-Molina · Colomiers

Black Stories Impro, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Pavillon blanc Henri-Molina
Adresse
4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers
Ville
31770 Colomiers
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre dès 6 ans (accompagnés)

Black Stories Impro Vendredi 2 octobre, 20h00 Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne

Entrée libre dès 6 ans (accompagnés)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

En intégrant des photographies issues de l’exposition Pronfondeur de champ ou amenées par vos soins, les comédiens improvisent un spectacle sur mesure !

Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.
En intégrant des photographies issues de l’exposition Pronfondeur de champ ou amenées par vos soins, les comédiens improvisent un spectacle sur mesure !

© Match BSI X LIQA (juin 2025)

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