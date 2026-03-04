Black Water, Cinémas du Grütli, Genève

Black Water Samedi 7 mars, 16h00 Cinémas du Grütli

Dans le sud du Bangladesh, Lokhi et sa famille fuient un climat extrême pour rejoindre Dhaka, la ville à la croissance la plus rapide au monde. Ce qui se joue aujourd’hui au Bangladesh préfigure l’avenir du monde : d’ici 2050, le pays comptera environ 220 millions d’habitant·es et une grande partie du territoire sera définitivement submergée, forçant des millions de personnes à l’exil. Le récit prend la forme d’un thriller, de l’intimité d’une famille à l’effondrement apocalyptique des villes.

