Blaise Pascal, une ascension magique, Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand

Blaise Pascal, une ascension magique Samedi 23 mai, 20h15, 21h30 Muséum Henri-Lecoq Puy-de-Dôme

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Florin Perrier nous parle de son beau frère. Il est un peu énervé, et pour cause. Qui le connaît ? Personne. Et pourtant, c’est bien lui qui est allé au sommet du Puy de Dôme, et non Blaise Pascal, afin de réaliser les expériences scientifiques sur la pesanteur de l’air.

A travers ce personnage attachant et par un enchaînement subtil de tours de magie, le spectateur se retrouvera plongé, de façon ludique, dans les expériences, les inventions et la vie de Blaise Pascal.

Spectacle de la Compagnie de la Lanterne Magique.

Muséum Henri-Lecoq 15 rue Bardoux 63000 CLERMONT-FERRAND Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 76 25 60 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir Musée de sciences installé depuis 1873 en plein cœur de Clermont-Ferrand, pourvu d’un jardin pédagogique et d’agrément, le muséum Henri-Lecoq explore le patrimoine naturel du territoire, animaux, végétaux, roches, fossiles et interroge le visiteur sur l’histoire des sciences et techniques.

Issues du legs d’Henri-Lecoq, les collections, notablement enrichies et préservées depuis plus d’un siècle, sont présentées au sein de son ancien hôtel particulier, et composent un patrimoine fait de mémoire, d’histoire et de science.

Le muséum propose chaque année des expositions temporaires, des ateliers, des visites afin de développer le goût des sciences et de sensibiliser chacun à notre environnement naturel. Il aime à nous questionner sur notre rapport aux sciences, techniques et à la Nature, sans oublier le lien avec les arts.

Moment de découverte, d’apprentissage, d’éveil et d’expérience sensible, la visite du muséum convient aux jeunes enfants, adolescents et adultes

Florin Perrier nous parle de son beau frère. Il est un peu énervé, et pour cause. Qui le connaît ? Personne. Et pourtant, c’est bien lui qui est allé au sommet du Puy de Dôme, et non Blaise Pascal, …

© Compagnie Lanterne magique