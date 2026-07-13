Blandine Lehout Le Touquet-Paris-Plage
samedi 1 mai 2027 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Blandine Lehout
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-01
fin : 2027-05-01
Date(s) :
2027-05-01
Samedi 1er mai 2027
20h30 Palais des Congrès Salle Ravel
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Blandine, c’est un peu la pote qu’on aimerait avoir dans sa bande… Jeune maman, elle revendique l’image de la femme imparfaite.
Ce qu’elle défend sur scène, c’est la vie, la vraie, sans filtre, sans retouche. Voir Blandine sur scène, c’est comme être dans le salon de votre pote qui monopolise, certes, un peu l’attention mais avec qui on passe les meilleures soirées (inutile de préciser qui a écrit ce pitch).
Elle passe en revue sa vie de couple et les difficultés des jeunes parents, parle des enfants moches, de savoir faire le deuil de sa vie d’avant, des pulsions criminelles que l’on peut avoir pour les moralisateurs, ou pour son propre conjoint, de son rapport à la nourriture, de son double menton…
Bref, Blandine livre un spectacle décomplexant, bourré d’autodérision, d’un peu cynisme et de vannes percutantes.
À partir de 36 € .
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Blandine Lehout Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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