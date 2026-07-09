AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage
Messe en plein air Le Touquet-Paris-Plage
samedi 15 août 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Messe en plein air
Jardin d’Ypres Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Samedi 15 août 2026
Messe en plein air à 11h, au Jardin d’Ypres .
Jardin d’Ypres Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00
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English :
L’événement Messe en plein air Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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