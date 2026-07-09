Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Messe en plein air

Jardin d’Ypres Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Samedi 15 août 2026

Messe en plein air à 11h, au Jardin d’Ypres .

Jardin d’Ypres Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00

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English :

L’événement Messe en plein air Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage