Les Pianos Folies, Le Touquet-Paris-Plage, Le Touquet-Paris-Plage

Les Pianos Folies 14 – 22 août Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T11:00:00+02:00 – 2026-08-14T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T11:00:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00

Pour sa 18e édition, les Pianos Folies auront lieu du vendredi 14 au samedi 22 août. Un appel donc aux festivaliers fidèles du mois d’Août à nous rejoindre et un appel à un public nouveau ravi de ce changement et qu’il faudra fidéliser.

Alors nous vous avons concocté un programme exceptionnel avec des artistes et pianistes de renommée internationale qui ouvriront la saison musicale du Touquet-Paris-Plage. Unique en son genre, il se veut ouvert à tous les publics. Venez partager des émotions à travers un univers musical exceptionnel avec les plus grands pianistes du moment et dans un esprit festif et de rencontres inoubliables. Les concerts se dérouleront dans des lieux particulièrement originaux qui ajoutent leur note de charme aux Pianos Folies et permettent de découvrir le patrimoine de la station. De quoi passer un agréable début de saison en musique !

Bienvenue à la 18ème édition des Pianos Folies du Touquet-Paris-Plage et découvrez nos talentueux pianistes internationaux.

LES PIANOS FOLIES EST AUSSI UN FESTIVAL OFF !

À Hesdin, Montreuil-sur-Mer, Etaples-sur-Mer, Douriez, Marles sur Canche et au CHAM de Rang-du-Fliers. C’est encore un festival avec plein d’improvisations avec la découverte des jeunes talents des Conservatoires de notre Région, de France et d’ailleurs.

Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lespianosfolies.com/ »}]

Un Voyage Musical International au Touquet-Paris-Plage ! Musique Classique

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