Le Touquet-Paris-Plage

18ème édition du Festival des Pianos Folies

Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-14

Du vendredi 14 au samedi 22 août 2026

Les Pianos Folies Un Voyage Musical International au Touquet-Paris-Plage !

Pour sa 18e édition, les Pianos Folies auront lieu du jeudi 14 au samedi 22 août. Un appel donc aux festivaliers fidèles du mois d’Août à nous rejoindre et un appel à un public nouveau ravi de ce changement et qu’il faudra fidéliser.

Alors nous vous avons concocté un programme exceptionnel avec des artistes et pianistes de renommée internationale qui ouvriront la saison musicale du Touquet-Paris-Plage. Unique en son genre, il se veut ouvert à tous les publics. Venez

partager des émotions à travers un univers musical exceptionnel avec les plus grands pianistes du moment et dans un esprit festif et de rencontres inoubliables. Les concerts se dérouleront dans des lieux particulièrement originaux qui ajoutent leur note de charme aux Pianos Folies et permettent de découvrir le patrimoine de la station. De quoi passer un agréable début de saison en musique !

Bienvenue à la 18ème édition des Pianos Folies du Touquet-Paris-Plage et découvrez nos talentueux pianistes internationaux.

LES PIANOS FOLIES EST AUSSI UN FESTIVAL OFF !

À Hesdin, Montreuil-sur-Mer, Etaples-sur-Mer, Douriez et au CHAM de Rang-du-Fliers. C’est encore un festival avec plein d’improvisations avec la découverte des jeunes talents des Conservatoires de notre Région, de France et d’ailleurs. .

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 pianosfolies@letouquet.com

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English :

L’événement 18ème édition du Festival des Pianos Folies Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-02-04 par Laury LEPRETRE