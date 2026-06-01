Bleu Blanc Cœur participe aux Journées Nationales de l’Agriculture !, Super U Beaune-la-Rolande, Beaune-la-Rolande

Bleu Blanc Cœur participe aux Journées Nationales de l’Agriculture ! Dimanche 7 juin, 08h30 Super U Beaune-la-Rolande Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

Bleu-Blanc-Cœur est une démarche agricole et alimentaire durable visant à améliorer la qualité nutritionnelle et environnementale de notre alimentation, en diversifiant et équilibrant l’alimentation des animaux avec des fourrages et des graines d’intérêts nutritionnels naturellement riches en Omega 3 (herbe, luzerne, lin, féverole…).

Bleu-Blanc-Cœur s’attache à BIEN produire et BIEN nourrir les animaux, pour que cela soit BON pour nos sols, nos animaux, le climat, BON pour nous tous… et tout simplement BON !

L’enseigne U, c’est aujourd’hui plus de 250 produits U portant le logo Bleu-Blanc-Coeur ! L’engagement de U à promouvoir une alimentation équilibrée, diversifiée, abordable et locale est en totale adéquation avec la vision de l’association Bleu-Blanc-Coeur.

Super U Beaune-la-Rolande 7 rue de Boiscommun 45340 Beaune-la-Rolande Beaune-la-Rolande 45340 Loiret Centre-Val de Loire

Bleu Blanc Cœur aux JNAgri !