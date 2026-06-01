Beaune-la-Rolande

Festival Baz’art

Beaune-la-Rolande Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-10

Le Festival Baz’Arts s’installe sous chapiteau à Beaune-la-Rolande du 10 au 12 juin 2026. Cet événement culturel propose trois jours de spectacles et d’animations dans un univers féerique. Une offre de restauration et une buvette accueillent le public sur place. Une sortie idéale en famille !

Un vent de magie et de créativité souffle sur le Loiret ! Du 10 au 12 juin 2026, la commune de Beaune-la-Rolande accueille la nouvelle édition du Festival Baz’Arts. Installé sous un grand chapiteau, cet événement plonge les spectateurs dans un univers fantastique et féerique au carrefour des arts.

Le festival propose une programmation variée qui émerveille les petits comme les grands. Pour profiter pleinement de l’expérience, le site dispose d’un espace restauration et d’une buvette conviviale tout au long du week-end. Côté tarifs, l’accès s’élève à 5 € pour les plus de 6 ans, et un pass 3 jours à 12 € permet de ne rien manquer des festivités.

Ce grand rendez-vous culturel à Beaune-la-Rolande s’impose comme la sortie familiale incontournable pour célébrer l’art et l’imaginaire. 5 .

Beaune-la-Rolande 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 21 56

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English :

The Baz’Arts Festival will take place under a big top in Beaune-la-Rolande from June 10 to 12, 2026. This cultural event offers three days of shows and entertainment in a magical universe. Catering and refreshments are available on site. An ideal family outing!

L’événement Festival Baz’art Beaune-la-Rolande a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GRAND PITHIVERAIS