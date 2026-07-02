AGENDA · Valay
Bleu Blanc Tourouge Valay
samedi 29 août 2026 · Valay
Informations pratiques
Valay
Bleu Blanc Tourouge
Cour du Château Valay Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
La fête Bleu Blanc Tourouge est organisée par le Comité des fêtes et les associations de Valay.
Au programme Tournoi, jeux intervillageois, repas, buvette, bal et feu d’artifice. .
Cour du Château Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 53 58 mairie.valay@orange.fr
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English : Bleu Blanc Tourouge
L’événement Bleu Blanc Tourouge Valay a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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