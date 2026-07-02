Informations pratiques

Valay

Bleu Blanc Tourouge

Cour du Château Valay Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

La fête Bleu Blanc Tourouge est organisée par le Comité des fêtes et les associations de Valay.

Au programme Tournoi, jeux intervillageois, repas, buvette, bal et feu d’artifice. .

Cour du Château Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 53 58 mairie.valay@orange.fr

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English : Bleu Blanc Tourouge

L’événement Bleu Blanc Tourouge Valay a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY