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AGENDA · Valay

Bleu Blanc Tourouge Valay

samedi 29 août 2026 · Valay

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Cour du Château
Ville
70140 Valay
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Valay

Bleu Blanc Tourouge

Cour du Château Valay Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

La fête Bleu Blanc Tourouge est organisée par le Comité des fêtes et les associations de Valay.
Au programme Tournoi, jeux intervillageois, repas, buvette, bal et feu d’artifice.   .

Cour du Château Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 53 58  mairie.valay@orange.fr

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English : Bleu Blanc Tourouge

L’événement Bleu Blanc Tourouge Valay a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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