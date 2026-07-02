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AGENDA · Valay

Tournoi de foot Valay

samedi 29 août 2026 · Valay

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
City stade
Ville
70140 Valay
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Valay

Tournoi de foot

City stade Valay Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Un tournoi de foot est organisé pour les 10/14 et 14/18 ans. Les inscriptions sont gratuites et ouvertes dès à présent.   .

City stade Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 16 16 74  valaycdf@gmail.com

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English : Tournoi de foot

L’événement Tournoi de foot Valay a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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