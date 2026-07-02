AGENDA · Valay
Tournoi de foot Valay
samedi 29 août 2026 · Valay
Informations pratiques
Valay
Tournoi de foot
City stade Valay Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Un tournoi de foot est organisé pour les 10/14 et 14/18 ans. Les inscriptions sont gratuites et ouvertes dès à présent. .
City stade Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 16 16 74 valaycdf@gmail.com
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English : Tournoi de foot
L’événement Tournoi de foot Valay a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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