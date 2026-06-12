Seuilly

Bleue Quintet

1 Route du Coudray Seuilly Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Une aventure pas si classique où le violoncelle rencontre l’énergie électronique. Le Bleue Quintet est une fusion entre la musique de chambre, la culture classique et la musique électronique, portée par cinq violoncellistes aventureux.

Une aventure pas si classique où le violoncelle rencontre l’énergie électronique

Paul Colomb, Michèle Pierre, Louis Rodde, Frédéric Deville, Justine Metral: violoncelles

Anaïs Georgel sonorisation Diliana Vekhoff création lumières

Le Bleue Quintet est une fusion entre la musique de chambre, la culture classique et la musique électronique, portée par cinq violoncellistes aventureux. Composée par le violoncelliste Paul Colomb, la musique est pétrie du décorum de son enfance celui du port industriel de Saint-Nazaire, où l’énergie maritime côtoie l’architecture d’après-guerre. Envolées celtiques, énergie punk, improvisations techno et force émotionnelle du violoncelle s’entremêlent dans une fresque vibrante portée par cinq interprètes virtuoses à la vitalité contagieuse. 20 .

1 Route du Coudray Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 03 72 infos@musiques-et-patrimoine.com

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English :

A not-so-classical adventure where cello meets electronic energy. The Bleue Quintet is a fusion of chamber music, classical culture and electronic music, brought to life by five adventurous cellists.

L’événement Bleue Quintet Seuilly a été mis à jour le 2026-06-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme