Scène ouverte, saines rencontres Seuilly
Scène ouverte, saines rencontres Seuilly samedi 10 octobre 2026.
Seuilly
Scène ouverte, saines rencontres
1 Route du Coudray Seuilly Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
La scène ouverte aux élèves des grands conservatoires offre un moment privilégié de découverte et de partage. Issus du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, de jeunes artistes en devenir explorent toute la richesse de cette formation emblématique de la musique de chambre.
Carte blanche aux élèves des grands conservatoires
Quatuor Omnia, Quintette du CNSM de Lyon, Trio du CRR de Versailles
La scène ouverte aux élèves des grands conservatoires offre un moment privilégié de découverte et de partage. Issus du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, de jeunes artistes en devenir y explorent toute la richesse de cette formation emblématique de la musique de chambre. À travers un programme libre mêlant grandes œuvres du répertoire et propositions plus singulières, ils révèlent leur personnalité musicale, leur sens de l’écoute et leur engagement collectif. Ce rendez-vous met à l’honneur une génération prometteuse, déjà animée par une grande exigence artistique et le plaisir du jeu partagé. 20 .
1 Route du Coudray Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 03 72 infos@musiques-et-patrimoine.com
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English :
The open stage for students from leading conservatories offers a unique opportunity for discovery and sharing. Young up-and-coming artists from the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris explore the richness of this emblematic chamber music ensemble.
L’événement Scène ouverte, saines rencontres Seuilly a été mis à jour le 2026-06-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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