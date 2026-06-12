Seuilly

Scène ouverte, saines rencontres

1 Route du Coudray Seuilly Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

La scène ouverte aux élèves des grands conservatoires offre un moment privilégié de découverte et de partage. Issus du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, de jeunes artistes en devenir explorent toute la richesse de cette formation emblématique de la musique de chambre.

Carte blanche aux élèves des grands conservatoires

Quatuor Omnia, Quintette du CNSM de Lyon, Trio du CRR de Versailles

La scène ouverte aux élèves des grands conservatoires offre un moment privilégié de découverte et de partage. Issus du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, de jeunes artistes en devenir y explorent toute la richesse de cette formation emblématique de la musique de chambre. À travers un programme libre mêlant grandes œuvres du répertoire et propositions plus singulières, ils révèlent leur personnalité musicale, leur sens de l’écoute et leur engagement collectif. Ce rendez-vous met à l’honneur une génération prometteuse, déjà animée par une grande exigence artistique et le plaisir du jeu partagé. 20 .

1 Route du Coudray Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 03 72 infos@musiques-et-patrimoine.com

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English :

The open stage for students from leading conservatories offers a unique opportunity for discovery and sharing. Young up-and-coming artists from the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris explore the richness of this emblematic chamber music ensemble.

L’événement Scène ouverte, saines rencontres Seuilly a été mis à jour le 2026-06-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme