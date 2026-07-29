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Blind test Bar ChiFouMi Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Ancenis-Saint-Géréon

vendredi 14 août 2026 · Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique
Adresse
Boulevard du Docteur Moutel
Ville
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Ancenis-Saint-Géréon

Blind test Bar ChiFouMi

Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Doublez votre esprit de compétition avec un blindtest.
Affrontez les autres équipes dans 4 épreuves différentes de blind test.

Sur inscription uniquement.

Gratuit pour un minimum de 6€ de consommation par personne.   .

Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 

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English :

Boost your competitive spirit with a blind test.

L’événement Blind test Bar ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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