AGENDA · Fléac
Blind Test de folie Esplanade Fléac
lundi 13 juillet 2026 · Esplanade · Fléac
Informations pratiques
Fléac
Blind Test de folie
Esplanade Avenue des Plantes Fléac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13 23:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Soirée Blind Test de folie animée par Philippe Maurice.
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Esplanade Avenue des Plantes Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine mairie@fleac.fr
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English :
A wild Blind Test night hosted by Philippe Maurice.
L’événement Blind Test de folie Fléac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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