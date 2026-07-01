Blind Test de folie Esplanade Fléac

Informations pratiques

Fléac

Blind Test de folie

Esplanade Avenue des Plantes Fléac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Soirée Blind Test de folie animée par Philippe Maurice.

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Esplanade Avenue des Plantes Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine mairie@fleac.fr

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English :

A wild Blind Test night hosted by Philippe Maurice.

L’événement Blind Test de folie Fléac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême