Visite des services techniques municipaux, Services techniques – Mairie de Fléac, Fléac

Informations pratiques

Visite des services techniques municipaux Samedi 19 septembre, 09h00 Services techniques – Mairie de Fléac Charente

Gratuit. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Présentation des locaux et de la serre des services techniques de la commune de Fléac.

Services techniques – Mairie de Fléac 31 allée des Marronniers, 16730 Fléac Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545910457 https://www.fleac.fr/ Locaux et serres municipales parking

accès PMR

Présentation des locaux et de la serre des services techniques de la commne de Fléac

©Ch Audra