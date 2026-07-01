Visite des services techniques municipaux, Services techniques – Mairie de Fléac, Fléac
samedi 19 septembre 2026 · Services techniques - Mairie de Fléac · Fléac
Informations pratiques
Visite des services techniques municipaux Samedi 19 septembre, 09h00 Services techniques – Mairie de Fléac Charente
Gratuit. Limité à 30 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Présentation des locaux et de la serre des services techniques de la commune de Fléac.
Services techniques – Mairie de Fléac 31 allée des Marronniers, 16730 Fléac Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545910457 https://www.fleac.fr/ Locaux et serres municipales parking
accès PMR
Présentation des locaux et de la serre des services techniques de la commne de Fléac
©Ch Audra
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