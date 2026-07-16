Journées Européennes du Patrimoine Exposition Fléac, photos d’hier et d’aujourd’hui Château de Fléac Fléac
samedi 19 septembre 2026 · Château de Fléac · Fléac
Informations pratiques
Fléac
Journées Européennes du Patrimoine Exposition Fléac, photos d’hier et d’aujourd’hui
Château de Fléac 1 rue du Château Fléac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition en plein air de photographies comparant les rues de Fléac aujourd’hui et au siècle dernier, à partir de cartes postales anciennes.
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Château de Fléac 1 rue du Château Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 04 57 mairie@fleac.fr
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English :
An outdoor photography exhibition comparing the streets of Fl%E9ac today with those of the last century, based on old postcards.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition Fléac, photos d’hier et d’aujourd’hui Fléac a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême