Journées Européennes du Patrimoine Exposition Fléac, photos d’hier et d’aujourd’hui Château de Fléac Fléac

Informations pratiques

Fléac

Journées Européennes du Patrimoine Exposition Fléac, photos d’hier et d’aujourd’hui

Château de Fléac 1 rue du Château Fléac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition en plein air de photographies comparant les rues de Fléac aujourd’hui et au siècle dernier, à partir de cartes postales anciennes.

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Château de Fléac 1 rue du Château Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 04 57 mairie@fleac.fr

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English :

An outdoor photography exhibition comparing the streets of Fl%E9ac today with those of the last century, based on old postcards.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition Fléac, photos d’hier et d’aujourd’hui Fléac a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême