Exposition : Fléac, photos d’hier et d’aujourd’hui, Château de Fléac, Fléac

Informations pratiques

Exposition : Fléac, photos d’hier et d’aujourd’hui Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Fléac Charente

Gratuit. Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exposition en plein air de photographies comparant les rues de Fléac aujourd’hui et au siècle dernier, à partir de cartes postales anciennes.

Château de Fléac 1 rue du Château, 16730 FLEAC Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 96 04 57 https://www.fleac.fr BUS (STGA Ligne 1 et 5)

Parking

PMR

Expositions de rue de photos comparant les rues de Fléac aujourd’hui et au siécle dernier grâce à des cartes postales d’époque

©Ch AUDRA