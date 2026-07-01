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Exposition : Fléac, photos d’hier et d’aujourd’hui, Château de Fléac, Fléac

samedi 19 septembre 2026 · Château de Fléac · Fléac

Exposition : Fléac, photos d’hier et d’aujourd’hui, Château de Fléac, Fléac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de Fléac
Adresse
1 rue du Château, 16730 FLEAC
Ville
16730 Fléac
Département
Charente
Tarif
Gratuit. Accès libre.

Exposition : Fléac, photos d’hier et d’aujourd’hui Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Fléac Charente

Gratuit. Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exposition en plein air de photographies comparant les rues de Fléac aujourd’hui et au siècle dernier, à partir de cartes postales anciennes.

Château de Fléac 1 rue du Château, 16730 FLEAC Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 96 04 57 https://www.fleac.fr BUS (STGA Ligne 1 et 5)
Parking
PMR
Expositions de rue de photos comparant les rues de Fléac aujourd’hui et au siécle dernier grâce à des cartes postales d’époque

©Ch AUDRA

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