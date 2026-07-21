Concert Moe Hosokawa Piano en Valois 2026 Château de Fléac Fléac
mercredi 7 octobre 2026 · Château de Fléac · Fléac
Informations pratiques
Fléac
Concert Moe Hosokawa Piano en Valois 2026
Château de Fléac 7 9 Rue du Château Fléac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 20:00:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Moe Hosokawa fait partie de cette lignée de pianistes qui revisitent les œuvres en profondeur.
.
Château de Fléac 7 9 Rue du Château Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Moe Hosokawa is part of that tradition of pianists who explore works in depth.
L’événement Concert Moe Hosokawa Piano en Valois 2026 Fléac a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Fléac (Charente)
- Visite des services techniques municipaux, Services techniques – Mairie de Fléac, Fléac 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite des services techniques municipaux Fléac 19 septembre 2026
- Exposition : Fléac, photos d’hier et d’aujourd’hui, Château de Fléac, Fléac 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Exposition Fléac, photos d’hier et d’aujourd’hui Château de Fléac Fléac 19 septembre 2026