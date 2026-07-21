Concert Moe Hosokawa Piano en Valois 2026 Château de Fléac Fléac

Informations pratiques

Fléac

Concert Moe Hosokawa Piano en Valois 2026

Château de Fléac 7 9 Rue du Château Fléac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Moe Hosokawa fait partie de cette lignée de pianistes qui revisitent les œuvres en profondeur.

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Château de Fléac 7 9 Rue du Château Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr

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English :

Moe Hosokawa is part of that tradition of pianists who explore works in depth.

L’événement Concert Moe Hosokawa Piano en Valois 2026 Fléac a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême