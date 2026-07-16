Informations pratiques

Fléac

Journées Européennes du Patrimoine Visite des services techniques municipaux

31 allée des Marronniers Fléac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Présentation des locaux et de la serre des services techniques de la commune de Fléac.

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31 allée des Marronniers Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 04 57 mairie@fleac.fr

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English :

Overview of the facilities and greenhouse of the Technical Services Department of the town of Flac.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite des services techniques municipaux Fléac a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême