Journées Européennes du Patrimoine Visite des services techniques municipaux Fléac
samedi 19 septembre 2026 · Fléac
Informations pratiques
Fléac
Journées Européennes du Patrimoine Visite des services techniques municipaux
31 allée des Marronniers Fléac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Présentation des locaux et de la serre des services techniques de la commune de Fléac.
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31 allée des Marronniers Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 04 57 mairie@fleac.fr
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English :
Overview of the facilities and greenhouse of the Technical Services Department of the town of Flac.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite des services techniques municipaux Fléac a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême