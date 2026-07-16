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AGENDA · Fléac

Journées Européennes du Patrimoine Visite des services techniques municipaux Fléac

samedi 19 septembre 2026 · Fléac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
31 allée des Marronniers
Ville
16730 Fléac
Département
Charente
Tarif

Fléac

Journées Européennes du Patrimoine Visite des services techniques municipaux

31 allée des Marronniers Fléac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Présentation des locaux et de la serre des services techniques de la commune de Fléac.
  .

31 allée des Marronniers Fléac 16730 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 04 57  mairie@fleac.fr

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English :

Overview of the facilities and greenhouse of the Technical Services Department of the town of Flac.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite des services techniques municipaux Fléac a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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