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Blind test du café associatif Square Louis Feuillade Nantes

Blind test du café associatif Square Louis Feuillade Nantes

Blind test du café associatif Square Louis Feuillade Nantes jeudi 13 août 2026.

Lieu : Square Louis Feuillade

Adresse : Rue Jacques Feyder

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 17:30

Tarif : GRATUIT libre,sans inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-13 17:30 – 18:00
Gratuit : oui GRATUIT libre,sans inscription Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99 

Vous connaissez très bien l’air ? Vous avez le nom du morceau sur le bout de la langue ? Serez-vous le premier à trouver l’interprète ?

Square Louis Feuillade Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 06 68 16 87 39


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