Blind test du café associatif Square Louis Feuillade Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-13 17:30 – 18:00

Gratuit : oui GRATUIT libre,sans inscription Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Vous connaissez très bien l’air ? Vous avez le nom du morceau sur le bout de la langue ? Serez-vous le premier à trouver l’interprète ?

Square Louis Feuillade Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 06 68 16 87 39



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