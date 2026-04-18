Saint-Jean-de-Fos

BLIND TEST EN MUSIQUE

6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Comme chaque année, le Diablotin organise une animation musicale pendant le Marché de Potiers de St Jean de Fos.

Venez rue de l’horloge à St Jean de Fos, rue piétonne pour l’occasion, prendre un verre/déguster les délicieux samoussas de Hilkka (Green Grinz)

Comme chaque année, le Diablotin organise une animation musicale pendant le Marché de Potiers de St Jean de Fos.

Venez rue de l’horloge à St Jean de Fos, rue piétonne pour l’occasion, prendre un verre/déguster les délicieux samoussas de Hilkka (Green Grinz)

Et nouveau cette année Blind test en musique mené par Theo Caprio-Lombardi, Captain Pianist.

Le Blind Test Piano Live est une animation musicale interactive animée par Captain Pianist.

Des équipes s’affrontent pour reconnaître rapidement des chansons célèbres, musiques de film, dessins animés ou thèmes de jeux vidéo joués en direct au piano.

Entre rapidité, mémoire musicale et esprit d’équipe, certaines manches privilégient la vitesse, d’autres la réflexion et la stratégie.

Ludique et participatif, ce blind test live fait rire, réfléchir et chanter le public, tout en faisant redécouvrir des airs connus sous une forme originale.

Une expérience musicale unique qui captive, amuse et fédère tous•tes les participant•e•s, les plongeant au cœur de l’action. .

6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 7 79 88 93 87

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English : BLIND TEST EN MUSIQUE

As it does every year, Le Diablotin is organizing a musical performance during the St. Jean de Fos Pottery Market.

Come to Rue de l’Horloge in St. Jean de Fos—which will be pedestrian-only for the occasion—to have a drink or sample Hilkka’s (Green Grinz) delicious samosas.

L’événement BLIND TEST EN MUSIQUE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT