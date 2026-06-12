MARCHÉ DES POTIERS Saint-Jean-de-Fos
MARCHÉ DES POTIERS Saint-Jean-de-Fos samedi 25 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Fos
MARCHÉ DES POTIERS
Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Cette année 2026, l’association des potiers de St Jean de Fos fêtera les 42 ans du marché des potiers !
Les 25 et 26 juillet 2026 l’association des potiers de St jean de Fos organise son 42ème Marché des potiers sur la place du village et rue Gaston Brès , avec 50 céramistes invités et des animations, atelier enfants, musique. .
Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 9 84 15 66 00 contact@potiersdestjeandefos.com
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English :
In 2026, the St Jean de Fos potters? association will celebrate 42 years of the potters? market!
L’événement MARCHÉ DES POTIERS Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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