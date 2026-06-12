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MARCHÉ DES POTIERS Saint-Jean-de-Fos

MARCHÉ DES POTIERS Saint-Jean-de-Fos

MARCHÉ DES POTIERS Saint-Jean-de-Fos samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 34150 Saint-Jean-de-Fos

Département : Hérault

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Saint-Jean-de-Fos

MARCHÉ DES POTIERS

Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26

Cette année 2026, l’association des potiers de St Jean de Fos fêtera les 42 ans du marché des potiers !
Les 25 et 26 juillet 2026 l’association des potiers de St jean de Fos organise son 42ème Marché des potiers sur la place du village et rue Gaston Brès , avec 50 céramistes invités et des animations, atelier enfants, musique.   .

Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 9 84 15 66 00  contact@potiersdestjeandefos.com

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English :

In 2026, the St Jean de Fos potters? association will celebrate 42 years of the potters? market!

L’événement MARCHÉ DES POTIERS Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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