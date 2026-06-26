VISITES GUIDÉES DANS NOTRE MANUFACTURE DE POTERIES D’ARROSAGE OYAS® Saint-Jean-de-Fos
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Jean-de-Fos
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Fos
VISITES GUIDÉES DANS NOTRE MANUFACTURE DE POTERIES D’ARROSAGE OYAS®
174B Route d’Aniane Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-18
Découvrez les coulisses de la fabrication de nos Oyas®, ces poteries d’arrosage écologiques fabriquées à la main dans notre atelier de Saint-Jean-de-Fos.
Découvrez les coulisses de la fabrication de nos Oyas®, ces poteries d’arrosage écologiques fabriquées à la main dans notre atelier de Saint-Jean-de-Fos. Lors de nos visites guidées, vous assistez en direct au tournage et à la vie de notre manufacture complète production, séchage, cuisson, expédition. L’occasion d’échanger avec nos artisans passionnés et de mieux comprendre l’impact positif de nos produits. .
174B Route d’Aniane Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 99 65 27 90 contact@oyas.eco
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English :
Take a look behind the scenes at the production of our Oyas®, these eco-friendly watering pots handmade in our workshop in Saint-Jean-de-Fos.
L’événement VISITES GUIDÉES DANS NOTRE MANUFACTURE DE POTERIES D’ARROSAGE OYAS® Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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