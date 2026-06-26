Informations pratiques

Saint-Jean-de-Fos

VISITES GUIDÉES DANS NOTRE MANUFACTURE DE POTERIES D’ARROSAGE OYAS®

174B Route d’Aniane Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-18

Découvrez les coulisses de la fabrication de nos Oyas®, ces poteries d’arrosage écologiques fabriquées à la main dans notre atelier de Saint-Jean-de-Fos.

Découvrez les coulisses de la fabrication de nos Oyas®, ces poteries d’arrosage écologiques fabriquées à la main dans notre atelier de Saint-Jean-de-Fos. Lors de nos visites guidées, vous assistez en direct au tournage et à la vie de notre manufacture complète production, séchage, cuisson, expédition. L’occasion d’échanger avec nos artisans passionnés et de mieux comprendre l’impact positif de nos produits. .

174B Route d’Aniane Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 99 65 27 90 contact@oyas.eco

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English :

Take a look behind the scenes at the production of our Oyas®, these eco-friendly watering pots handmade in our workshop in Saint-Jean-de-Fos.

L’événement VISITES GUIDÉES DANS NOTRE MANUFACTURE DE POTERIES D’ARROSAGE OYAS® Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT