UNE COURSE CONTRE LA MONTRE AU CŒUR DE L’ARGILE Saint-Jean-de-Fos
UNE COURSE CONTRE LA MONTRE AU CŒUR DE L’ARGILE Saint-Jean-de-Fos mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Fos
UNE COURSE CONTRE LA MONTRE AU CŒUR DE L’ARGILE
6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-01
Alerte ! Ils ont kidnappé notre potier ! Ou est Cyril, et son invention révolutionnaire ?
Alerte ! Ils ont kidnappé notre potier ! Ou est Cyril, et son invention révolutionnaire ?
Chaque recoin d’Argileum révèle des indices, suivez les, enquêtez, fouillez, … et trouvez son objet avant la fin du temps imparti !
En famille ou entre amis, le jeu d’enquête Argileum vous invite à découvrir de façon ludique, interactive et dynamique la Maison de la Poterie !
Accompagné par un maitre du jeu, vous aurez une heure pour remonter le fil des évènements… et retrouver vite notre invention. .
6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie
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English : UNE COURSE CONTRE LA MONTRE AU CŒUR DE L’ARGILE
Alert! They’ve kidnapped our potter! They’ve kidnapped our potter! Where’s Cyril and his revolutionary invention?
L’événement UNE COURSE CONTRE LA MONTRE AU CŒUR DE L’ARGILE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-04-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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