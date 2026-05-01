JEU DE PISTE À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES PAYSAGES DU PONT DU DIABLE FÊTE DE LA NATURE Route d’Aniane Saint-Jean-de-Fos

Saint-Jean-de-Fos

JEU DE PISTE À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES PAYSAGES DU PONT DU DIABLE FÊTE DE LA NATURE

Route d’Aniane Le pont du diable Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Jeu de piste et stands de sensibilisation à la biodiversité

Jeu de piste “À la découverte de la biodiversité et des paysages du Pont du Diable”

En famille ou entre amis, partez pour une aventure nature au cœur d’un site emblématique ! À travers un jeu de piste ludique, ponctué d’énigmes et d’observations, explorez les paysages remarquables et la biodiversité du Pont du Diable. Petits et grands seront invités à ouvrir l’œil, tendre l’oreille et coopérer pour percer les secrets de ce lieu exceptionnel. Une expérience conviviale et enrichissante, animée par l’association Demain la Terre. .

Route d’Aniane Le pont du diable Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

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English : JEU DE PISTE À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES PAYSAGES DU PONT DU DIABLE FÊTE DE LA NATURE

Treasure hunt and biodiversity awareness booths

L’événement JEU DE PISTE À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES PAYSAGES DU PONT DU DIABLE FÊTE DE LA NATURE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT