STAGE YOGA & POTERIE Saint-Jean-de-Fos
STAGE YOGA & POTERIE Saint-Jean-de-Fos samedi 23 mai 2026.
Saint-Jean-de-Fos
STAGE YOGA & POTERIE
1 place de la mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : 110 – 110 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-05-23 2026-06-20 2026-07-25 2026-08-22
Une déconnexion totale
* Du Yoga en pleine nature
* Du Modelage au cœur du village de potier de Saint Jean de Fos
STAGE YOGA & POTERIE
9:00 à 10:30
Vinyasa Yoga
Cette pratique dynamique synchronise
mouvement et respiration, aidant à réveiller
le corps.
11:00 à 13:00
Poterie Technique du Tamazukuri
Création de deux tasses avec la méthode
traditionnelle japonaise du Tamazukuri.
Cette technique consiste à creuser dans un
bloc d’argile pour créer des pièces uniques
et expressives.
15:00 à 16:30
Poterie Connexion à Soi
Dans le calme, retrouvez-vous pour un
moment d’introspection
un portrait de soi, par soi-même.
17:00 à 18:00
Hatha Yoga
Le Hatha Yoga est une pratique douce et
méditative, où les postures sont tenues
plus longtemps pour travailler en
profondeur
Il faut compter environ 1 mois pour récupérer les pièces terminées (elles doivent sécher, subir une première cuisson, un émaillage et une seconde cuisson) .
1 place de la mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 59 44 29
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English : STAGE YOGA & POTERIE
Total disconnection:
* Yoga in the heart of nature
* Modelling in the heart of the pottery village of Saint Jean de Fos
L’événement STAGE YOGA & POTERIE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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