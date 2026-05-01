Saint-Jean-de-Fos

STAGE YOGA & POTERIE

1 place de la mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 110 – 110 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-05-23 2026-06-20 2026-07-25 2026-08-22

Une déconnexion totale

* Du Yoga en pleine nature

* Du Modelage au cœur du village de potier de Saint Jean de Fos

STAGE YOGA & POTERIE

9:00 à 10:30

Vinyasa Yoga

Cette pratique dynamique synchronise

mouvement et respiration, aidant à réveiller

le corps.

11:00 à 13:00

Poterie Technique du Tamazukuri

Création de deux tasses avec la méthode

traditionnelle japonaise du Tamazukuri.

Cette technique consiste à creuser dans un

bloc d’argile pour créer des pièces uniques

et expressives.

15:00 à 16:30

Poterie Connexion à Soi

Dans le calme, retrouvez-vous pour un

moment d’introspection

un portrait de soi, par soi-même.

17:00 à 18:00

Hatha Yoga

Le Hatha Yoga est une pratique douce et

méditative, où les postures sont tenues

plus longtemps pour travailler en

profondeur

Il faut compter environ 1 mois pour récupérer les pièces terminées (elles doivent sécher, subir une première cuisson, un émaillage et une seconde cuisson) .

1 place de la mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 59 44 29

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English : STAGE YOGA & POTERIE

Total disconnection:

* Yoga in the heart of nature

* Modelling in the heart of the pottery village of Saint Jean de Fos

L’événement STAGE YOGA & POTERIE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT