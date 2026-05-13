Quand la Nature rencontre l’Art et et la Poterie, Argileum, Saint-Jean-de-Fos

Quand la Nature rencontre l’Art et et la Poterie Samedi 23 mai, 18h30 Argileum Hérault

Entrée libre – restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Quand les saveurs locales rencontre la musique à Argileum

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, Argileum, maison de la poterie, vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une soirée immersive hors du commun.

Plongez dans une expérience sensorielle unique où chaque sens est mis à l’honneur : laissez parler vos mains lors d’un atelier de modelage, savourez le terroir à travers une dégustation de produits et vins locaux, et laissez-vous porter par les notes du concert des élèves de l’École de musique intercommunale de la Vallée de l’Hérault.

Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, redécouvrez la poterie et ses savoir-faire autrement, entre tradition et créativité. La soirée se prolonge avec un atelier de vannerie, pour explorer d’autres gestes artisanaux inspirés des matériaux naturels.

Pour parfaire ce moment, un espace de restauration sur place vous permettra de profiter pleinement de la soirée.

Une invitation à éveiller vos sens, à partager et à vivre le patrimoine de manière vivante et inoubliable.

Argileum 6 Avenue du Monument, 34150 Saint-Jean-de-Fos, France Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33467564196 https://www.argileum.fr Argileum, c’est un authentique atelier du XIXe siècle étonnamment restauré, au cœur de Saint Jean de Fos, village de potiers où le cœur de l’artisanat bat depuis des siècles.

Ce musée vous fera découvrir l’ensemble du processus de fabrication de la poterie, mais aussi les pratiques traditionnelles au travers de l’atelier Sabadel, un des plus anciens du village, inscrit au titre des Monuments Historiques. Témoignage inestimable d’une époque, sa visite de son parcours mêlant authenticité et modernité parle à petits et grands d’une tradition ancestrale, remontant au Moyen Age. Parking gratuit.

Quand les saveurs locales rencontre la musique à Argileum

©Amandien Amerdeil