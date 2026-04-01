Saint-Jean-de-Fos

SINGES EN FÊTES

Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le premier évènement du Collectif Mescla arrive bientôt !

Rendez-vous pour une journée printanière faite de spectacles, de musique, de bons produits locaux, et surtout de partage !

Restauration Crêpes et rougails saucisses (végétariens) par les Singes de Mescla , barbes à papa par Karo. Boissons Bières artisanales (Brasserie Baudille), vins naturels (Mas Zenitude) et softs.

10:00 La Gratiferia Une occasion de donner et prendre des objets/vêtements sans obligation.

10:30 12:30 Ateliers créatifs (Place du village)

Cercles d’ombres Création artistique collective avec de la laine colorée (Association Tisseuses et Tisseurs d’espoir).

Street Art Atelier peinture et bombe avec l’artiste Antho MDLF.

14:00 Spectacle Cirque (Place de l’Église) Tu comprendras plus tard… par la Cie sans blague. Un spectacle acrobatique et absurde pour tout public.

15:00 16:30 Atelier Street Art Dessin et collage avec Antho MDLF.

15:30 Atelier Massage (Reproductible) Séances pour les enfants de 3 à 10 ans avec Marie Archambault.

16:30 Spectacle Danse (Place de la Mairie) Volume 54 par la La Soif Compagnie. Une création chorégraphique contemporaine pour tout public.

17:45 19:30 Scène Ouverte & DJ Vinyles Les participants peuvent venir jouer leurs propres disques (sur inscription préalable).

20:00 Concert Bataax Duo organique de techno-jazz fusionnant jazz, jungle, world et techno (saxophone/batterie avec loopers).

22:00 Concert Kbira DJ exploratrice sonore (co-fondatrice des soirées MEKTOUB) proposant un voyage musical entre rythmes du Maghreb, AfroBass, amapiano et gqom. .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 72 97

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English :

Collectif Mescla’s first event is just around the corner!

Join us for a springtime day of shows, music, local produce and, above all, sharing!

L’événement SINGES EN FÊTES Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT