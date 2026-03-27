ATELIER TOURNAGE ADO ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos

ATELIER TOURNAGE ADO ATELIER BISCOTTE

1 place de la mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-22 2026-05-13

Rendez-vous à l’atelier de poterie Biscotte et venez apprendre les bases du tournage en présence de la potière: Lucie Cabré.

Rendez-vous à l’atelier de poterie Biscotte et venez apprendre les bases du tournage en présence de la potière: Lucie Cabré.

Le tournage est bien plus qu’une simple

activité manuelle c’est une expérience

créative et apaisante. Le contact avec la

terre, le geste et la rotation régulière du

tour favorisent la concentration.

Le tournage aide à ralentir, à se recentrer

sur le moment présent.

Durant les 3 heures d’atelier de tournage,

les adolescents ont le temps de s’essayer

à cette pratique ludique et valorisante.

Les tarifs sont dégressifs à partir de 2

cours afin de réaliser des pièces de A à Z

(tournage, tournassage et décoration) et

d’obtenir une jolie pièce à l’image de son

créateur.

Au programme:

Apprentissages des bases du tournage ou perfectionnement. Possibilité de faire 1:30 de tournage et 1:30 de tournassage et décoration ou 3:00 de tournage pour un apprentissage plus intensif. Possibilité de garder les pièces d’une semaine sur l’autre pour les terminer le mercredi suivant.

Le prix comprend les 3 heures; La terre, les engobes colorés, les cuissons et l’émaillage de 2 pièces sont compris dans le prix (5€ par pièce supplémentaire).

Il faut compter environ 1 mois pour récupérer les pièces terminées (elles doivent sécher, subir une première cuisson, un émaillage et une seconde cuisson)

A partir de 10 ans (cours ado-parents acceptés).

Places limitées à 5 personnes.

Tous niveaux acceptés.

Sur inscription obligatoire. .

1 place de la mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 59 44 29

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English :

Come to the Biscotte pottery workshop and learn the basics of potter’s wheel throwing in the presence of one of our potters: Lucie, Maud or Cyrielle.

L’événement ATELIER TOURNAGE ADO ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT