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ATELIER DE CRÉATION BIJOUX ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos

ATELIER DE CRÉATION BIJOUX ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos

ATELIER DE CRÉATION BIJOUX ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos dimanche 19 avril 2026.

Adresse : 1B Place de la Mairie

Ville : 34150 Saint-Jean-de-Fos

Département : Hérault

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 70 70

Saint-Jean-de-Fos

ATELIER DE CRÉATION BIJOUX ATELIER BISCOTTE

1B Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 70 – 70 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19 2026-05-09

Nous proposons un atelier dédié à la
création de pendentifs, de boucles
d’oreilles en porcelaine ou en grès.
Nous proposons un atelier dédié à la
création de pendentifs, de boucles
d’oreilles en porcelaine ou en grès.
Un moment privilégié avec la matière,
où l’on prend le temps d’explorer des
gestes délicats et le plaisir du travail
minutieux du bijou qui permet de
• expérimenter formes, textures et
couleurs.
• réaliser jusqu’à dix paires dont 3 seront
montées sur des apprêts en argent.
Prérequis avoir déjà travaillé la terre au
moins une fois (afin de profiter
pleinement de l’expérience).   .

1B Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 72 97 

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English : ATELIER DE CRÉATION BIJOUX ATELIER BISCOTTE

We offer a workshop dedicated to
the creation of pendants, earrings
earrings in porcelain or stoneware.

L’événement ATELIER DE CRÉATION BIJOUX ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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