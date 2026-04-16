Saint-Jean-de-Fos

ATELIER DE CRÉATION BIJOUX ATELIER BISCOTTE

1B Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 70 – 70 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19 2026-05-09

Nous proposons un atelier dédié à la

création de pendentifs, de boucles

d’oreilles en porcelaine ou en grès.

Nous proposons un atelier dédié à la

création de pendentifs, de boucles

d’oreilles en porcelaine ou en grès.

Un moment privilégié avec la matière,

où l’on prend le temps d’explorer des

gestes délicats et le plaisir du travail

minutieux du bijou qui permet de

• expérimenter formes, textures et

couleurs.

• réaliser jusqu’à dix paires dont 3 seront

montées sur des apprêts en argent.

Prérequis avoir déjà travaillé la terre au

moins une fois (afin de profiter

pleinement de l’expérience). .

1B Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 72 97

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English : ATELIER DE CRÉATION BIJOUX ATELIER BISCOTTE

We offer a workshop dedicated to

the creation of pendants, earrings

earrings in porcelain or stoneware.

L’événement ATELIER DE CRÉATION BIJOUX ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT