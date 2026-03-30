STAGE DE TOURNAGE 1 JOUR ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos
STAGE DE TOURNAGE 1 JOUR ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos samedi 18 avril 2026.
STAGE DE TOURNAGE 1 JOUR ATELIER BISCOTTE
1B Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : 80 – 80 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Prenez 1 journée pour réaliser ce rêve.
Celui d’apprendre à tourner. En solo, en
famille ou entre amis, tout est possible
pour vivre une expérience unique. Le
tournage est un excellent moyen de
lâcher prise. Il permet de libérer sa
créativité
Prenez 1 journée pour réaliser ce rêve.
Celui d’apprendre à tourner. En solo, en
famille ou entre amis, tout est possible
pour vivre une expérience unique. Le
tournage est un excellent moyen de
lâcher prise. Il permet de libérer sa
créativité .
1B Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 59 44 29
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English :
Take 1 day to make this dream come true.
To learn to shoot. Solo, with family
family or friends, anything is possible
for a unique experience. The
is an excellent way to
to let go. It lets you unleash your
creativity
L’événement STAGE DE TOURNAGE 1 JOUR ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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