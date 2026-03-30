STAGE DE TOURNAGE 1 JOUR ATELIER BISCOTTE

1B Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 80 – 80 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Prenez 1 journée pour réaliser ce rêve.

Celui d’apprendre à tourner. En solo, en

famille ou entre amis, tout est possible

pour vivre une expérience unique. Le

tournage est un excellent moyen de

lâcher prise. Il permet de libérer sa

créativité

Prenez 1 journée pour réaliser ce rêve.

Celui d’apprendre à tourner. En solo, en

famille ou entre amis, tout est possible

pour vivre une expérience unique. Le

tournage est un excellent moyen de

lâcher prise. Il permet de libérer sa

créativité .

1B Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 59 44 29

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English :

Take 1 day to make this dream come true.

To learn to shoot. Solo, with family

family or friends, anything is possible

for a unique experience. The

is an excellent way to

to let go. It lets you unleash your

creativity

L’événement STAGE DE TOURNAGE 1 JOUR ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT