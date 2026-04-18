Saint-Jean-de-Fos

FÊTE NATIONALE SAINT JEAN DE FOS

Salle Polyvalente Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le Comité des Fêtes de Saint-Jean-de-Fos vous invite à célébrer la Fête Nationale dans une ambiance conviviale et festive le lundi 13 juillet 2026 à la salle polyvalente (extérieur).

Le Comité des Fêtes de Saint-Jean-de-Fos vous invite à célébrer la Fête Nationale dans une ambiance conviviale et festive le lundi 13 juillet 2026 à la salle polyvalente (extérieur).

Au programme

19h00 Apéritif

20h30 Repas festif

22h30 Retraite aux flambeaux

23h00 Feu d’artifice

23h15 Bal populaire avec DJ TNK

Menu

Carpaccio de betteraves, fromage de chèvre et vinaigrette au miel

Côtelette de porc grillée au brasero, légumes grillés et pommes de terre grenaille

Fromage

Glace

Café et vin compris.

Tarifs

Adulte 20 €

Ado 15 €

Enfant 9 €

Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

Venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis pour célébrer ensemble la Fête Nationale dans le cadre exceptionnel de Saint-Jean-de-Fos !

Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Jean-de-Fos. .

Salle Polyvalente Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie cdfstjeandefos@gmail.com

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English : FÊTE NATIONALE SAINT JEAN DE FOS

On July 13, meet up at 7pm at the Salle Polyvalente in St Jean de Fos for the comité des fêtes meal, followed by a torchlight procession and fireworks.

On July 14, an aperitif offered by the municipality will be held on the Place de la Mairie between 12pm and 1pm.

L’événement FÊTE NATIONALE SAINT JEAN DE FOS Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT