FÊTE NATIONALE SAINT JEAN DE FOS Saint-Jean-de-Fos
FÊTE NATIONALE SAINT JEAN DE FOS Saint-Jean-de-Fos lundi 13 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Fos
FÊTE NATIONALE SAINT JEAN DE FOS
Salle Polyvalente Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le Comité des Fêtes de Saint-Jean-de-Fos vous invite à célébrer la Fête Nationale dans une ambiance conviviale et festive le lundi 13 juillet 2026 à la salle polyvalente (extérieur).
Le Comité des Fêtes de Saint-Jean-de-Fos vous invite à célébrer la Fête Nationale dans une ambiance conviviale et festive le lundi 13 juillet 2026 à la salle polyvalente (extérieur).
Au programme
19h00 Apéritif
20h30 Repas festif
22h30 Retraite aux flambeaux
23h00 Feu d’artifice
23h15 Bal populaire avec DJ TNK
Menu
Carpaccio de betteraves, fromage de chèvre et vinaigrette au miel
Côtelette de porc grillée au brasero, légumes grillés et pommes de terre grenaille
Fromage
Glace
Café et vin compris.
Tarifs
Adulte 20 €
Ado 15 €
Enfant 9 €
Nombre de places limité. Réservation obligatoire.
Venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis pour célébrer ensemble la Fête Nationale dans le cadre exceptionnel de Saint-Jean-de-Fos !
Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Jean-de-Fos. .
Salle Polyvalente Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie cdfstjeandefos@gmail.com
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English : FÊTE NATIONALE SAINT JEAN DE FOS
On July 13, meet up at 7pm at the Salle Polyvalente in St Jean de Fos for the comité des fêtes meal, followed by a torchlight procession and fireworks.
On July 14, an aperitif offered by the municipality will be held on the Place de la Mairie between 12pm and 1pm.
L’événement FÊTE NATIONALE SAINT JEAN DE FOS Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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