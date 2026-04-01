LÀ OÙ L’ARGILE RACONTE 600 ANS DE SAVOIR-FAIRE Saint-Jean-de-Fos
LÀ OÙ L’ARGILE RACONTE 600 ANS DE SAVOIR-FAIRE Saint-Jean-de-Fos mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Fos
LÀ OÙ L’ARGILE RACONTE 600 ANS DE SAVOIR-FAIRE
6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Argileum, installé dans un authentique atelier de potier du XIXe siècle, permet de découvrir l’histoire de la poterie à Saint-Jean-de-Fos. Le guide raconte des anecdotes sur les artisans qui ont fait la réputation de ce village dont l’activités principale était autour de la poterie utilitaire (tuiles, gouttières, canalisations et vaisselles…). Les visiteurs suivent également étape par étape la fa
Argileum, installé dans un authentique atelier de potier du XIXe siècle, permet de découvrir l’histoire de la poterie à Saint-Jean-de-Fos. Le guide raconte des anecdotes sur les artisans qui ont fait la réputation de ce village dont l’activités principale était autour de la poterie utilitaire (tuiles, gouttières, canalisations et vaisselles…). Les visiteurs suivent également étape par étape la fabrication d’un objet en céramique .
6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie
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English : LÀ OÙ L’ARGILE RACONTE 600 ANS DE SAVOIR-FAIRE
Argileum, housed in an authentic 19th-century potter’s workshop, lets visitors discover the history of pottery in Saint-Jean-de-Fos. The guide tells anecdotes about the craftsmen who made the reputation of this village, whose main activity was utilitarian pottery (roof tiles, gutters, drains and dishes?). Visitors also follow step-by-step the making of
L’événement LÀ OÙ L’ARGILE RACONTE 600 ANS DE SAVOIR-FAIRE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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