Saint-Jean-de-Fos

LÀ OÙ L’ARGILE RACONTE 600 ANS DE SAVOIR-FAIRE

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Argileum, installé dans un authentique atelier de potier du XIXe siècle, permet de découvrir l’histoire de la poterie à Saint-Jean-de-Fos. Le guide raconte des anecdotes sur les artisans qui ont fait la réputation de ce village dont l’activités principale était autour de la poterie utilitaire (tuiles, gouttières, canalisations et vaisselles…). Les visiteurs suivent également étape par étape la fa

Argileum, installé dans un authentique atelier de potier du XIXe siècle, permet de découvrir l’histoire de la poterie à Saint-Jean-de-Fos. Le guide raconte des anecdotes sur les artisans qui ont fait la réputation de ce village dont l’activités principale était autour de la poterie utilitaire (tuiles, gouttières, canalisations et vaisselles…). Les visiteurs suivent également étape par étape la fabrication d’un objet en céramique .

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LÀ OÙ L’ARGILE RACONTE 600 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Argileum, housed in an authentic 19th-century potter’s workshop, lets visitors discover the history of pottery in Saint-Jean-de-Fos. The guide tells anecdotes about the craftsmen who made the reputation of this village, whose main activity was utilitarian pottery (roof tiles, gutters, drains and dishes?). Visitors also follow step-by-step the making of

L’événement LÀ OÙ L’ARGILE RACONTE 600 ANS DE SAVOIR-FAIRE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT