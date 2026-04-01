DONNER VIE À VOTRE IMAGINATION Saint-Jean-de-Fos
DONNER VIE À VOTRE IMAGINATION Saint-Jean-de-Fos mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Fos
DONNER VIE À VOTRE IMAGINATION
6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-03 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-05
Argileum vous propose des ateliers autour de l’argile sur différentes thématiques
Argileum vous propose des ateliers autour de l’argile sur différentes thématiques.
L’animateur potier vous présente l’atelier et les étapes de fabrication de l’objet. A l’issue de l’atelier, soit vous repartez avec votre chef-d’oeuvre, soit vous prenez l’option cuisson.
Atelier de 10h30 à 12h30 ou de 14h30 à 16h30, en fonction de la journée choisie.
A partir de 5 ans pour les ateliers de modelage.
La présence d’un adulte, participant et payant à l’atelier, est demandée pour toute inscription d’un enfant de 5 à 10 ans inclus. Dans le cas où le ou les enfants de moins de 10 ans ne sont pas accompagnés d’au moins un adulte ayant effectué une réservation, l’accès à l’atelier ne sera pas autorisé. .
6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie
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English : DONNER VIE À VOTRE IMAGINATION
Argileum offers clay workshops on various themes: the painting, the hand, the totemic animal and Inspiration Nello, the potter
L’événement DONNER VIE À VOTRE IMAGINATION Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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