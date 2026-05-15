MARION SILA EN CONCERT Saint-Jean-de-Fos
MARION SILA EN CONCERT Saint-Jean-de-Fos vendredi 12 juin 2026.
Saint-Jean-de-Fos
MARION SILA EN CONCERT
6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Concert au Diablotin.
Vendredi 12 juin à 19h30, Marion Sila pose ses bagages au Diablotin le temps d’une soirée. One woman-Band elle parcourt le monde avec un orchestre entier dans sa valise, elle chantera ses chansons voyageuses et poétiques légèrement déjantées sur une musique arrangée au looper ( voix, électronique, accordéon, guitare et bruitages insolites) pour un concert singulier.
Restauration sur place Poulet citronnée aux légumes de saison 12 € .
6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 7 79 88 93 87 hosteldiablotin@gmail.com
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English : MARION SILA EN CONCERT
Concert at Le Diablotin.
L’événement MARION SILA EN CONCERT Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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