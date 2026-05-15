Saint-Jean-de-Fos

MARION SILA EN CONCERT

6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Concert au Diablotin.

Vendredi 12 juin à 19h30, Marion Sila pose ses bagages au Diablotin le temps d’une soirée. One woman-Band elle parcourt le monde avec un orchestre entier dans sa valise, elle chantera ses chansons voyageuses et poétiques légèrement déjantées sur une musique arrangée au looper ( voix, électronique, accordéon, guitare et bruitages insolites) pour un concert singulier.

Restauration sur place Poulet citronnée aux légumes de saison 12 € .

6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 7 79 88 93 87 hosteldiablotin@gmail.com

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English : MARION SILA EN CONCERT

Concert at Le Diablotin.

L’événement MARION SILA EN CONCERT Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT