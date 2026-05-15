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MARION SILA EN CONCERT Saint-Jean-de-Fos

MARION SILA EN CONCERT Saint-Jean-de-Fos

MARION SILA EN CONCERT Saint-Jean-de-Fos vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 6 Rue de l'Horloge

Ville : 34150 Saint-Jean-de-Fos

Département : Hérault

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : 0 0

Saint-Jean-de-Fos

MARION SILA EN CONCERT

6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Concert au Diablotin.
Vendredi 12 juin à 19h30, Marion Sila pose ses bagages au Diablotin le temps d’une soirée. One woman-Band elle parcourt le monde avec un orchestre entier dans sa valise, elle chantera ses chansons voyageuses et poétiques légèrement déjantées sur une musique arrangée au looper ( voix, électronique, accordéon, guitare et bruitages insolites) pour un concert singulier.

Restauration sur place Poulet citronnée aux légumes de saison 12 €   .

6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 7 79 88 93 87  hosteldiablotin@gmail.com

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English : MARION SILA EN CONCERT

Concert at Le Diablotin.

L’événement MARION SILA EN CONCERT Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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